قال المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة سوما باي، إن احتفاظ المطورين بـ20% من وحدات بغرض التأجير، يخلق ارتباطًا قويًّا بالمشروع والحفاظ على جودة إدارة التشغيل والصيانة.

وأكد المسيري أن هذا الإجراء يخلق عوائد مستمرة ويحافظ على جودة المشروعات، لافتًا إلى أن الشركة ركزت في مشروعاتها السياحية على البعد الرياضي باعتباره نشاطًا عالي العائد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سوما باي أن المعسكرات والأنشطة الرياضية الكبرى لا يمكن تنفيذها داخل مدن مزدحمة مثل القاهرة، بينما تمتلك المناطق الساحلية المقومات الطبيعية والبنية المناسبة لذلك.

وأشار المسيري إلى أن التوسع في هذا النشاط استدعى الاستعانة بشركة متخصصة في إدارة الأصول الرياضية؛ لضمان تشغيل احترافي يحقق أقصى استفادة استثمارية، ويعزز من جاذبية المشروع على المدى الطويل.