موعد ومكان عزاء والدة الفنانة ريم مصطفى

حددت الفنانة ريم مصطفى، موعد ومكان عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

وتستقبل أسرة ريم مصطفى عزاء والدتها مايسة بحيري، غدا الثلاثاء 17 فبراير، عقب صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر بقاعة الفتح.

وأقيمت ظهر اليوم الإثنين، جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى بمسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وخيم الحزن على وجه ريم مصطفى خلال مراسم الجنازة، وحضر من الفنانين يوسف الشريف وأحمد داوود.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، أعلنت أمس الأحد، عن وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، النهاردة فقدت ضهري، وسندي، وأمان عمري كله، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن، ريم مصطفى تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب" أمام يوسف الشريف.