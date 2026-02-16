مي القاضي تنشر صورا من رحلة التزحلق على الجليد

شاركت الفنانة مي القاضي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من رحلة استمتاعها بالتزحلق على الجليد.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "برنسيسة، القمر، أحلى فنانة، جميلة، القمر كله".

يذكر ان، آخر أعمال مي القاضي مسلسل "٢ قهوة" بطولة أحمد فهمي ومرام علي، نانسي صالح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب.فهمي، أحمد الشامي، هبة الاباصيري، وعمر رياض، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويتكّون من 30 حلقة تعرض ٥ أيام أسبوعيا.