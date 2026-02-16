إعلان

يوسف الشريف في جنازة والدة ريم مصطفى بالدقي (صور)

كتب : هاني صابر

12:57 م 16/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (4)
  • عرض 5 صورة
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (3)
  • عرض 5 صورة
    يوسف الشريف في جنازة والدة ريم مصطفى
  • عرض 5 صورة
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- إسلام فاروق:

شارك الفنان يوسف الشريف في مراسم تشييع جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى التي أقيمت الصلاة على روحها بمسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، أعلنت أمس الأحد، عن وفاة والدتها، عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريم عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، النهاردة فقدت ضهري، وسندي، وأمان عمري كله، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

جنازة والدة ريم مصطفى الدقي يوسف الشريف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
أخبار مصر

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
رياضة محلية

"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
رياضة محلية

"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر