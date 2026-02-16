يوسف الشريف في جنازة والدة ريم مصطفى بالدقي (صور)

مي القاضي تنشر صورا من رحلة التزحلق على الجليد

ريم مصطفى تودع والدتها لمثواها الأخير من مسجد أسد بن الفرات (صور)

تصوير- إسلام فاروق:

شارك الفنان يوسف الشريف في مراسم تشييع جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى التي أقيمت الصلاة على روحها بمسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، أعلنت أمس الأحد، عن وفاة والدتها، عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريم عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، النهاردة فقدت ضهري، وسندي، وأمان عمري كله، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.