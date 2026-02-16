إعلان

ضبط صاحب كلب غير مرخص بعد تداول فيديو ترويع المارة بالإسكندرية

كتب : سامح غيث

02:37 م 16/02/2026 تعديل في 02:54 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص باستخدام كلب في ترويع المواطنين، خاصة كبار السن، بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، وسؤال القائمة على نشر الفيديو، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، قررت أنه بتاريخ 11 الجاري، وأثناء تواجدها بمحل سكنها، شاهدت أحد الأشخاص يسير بالشارع وبرفقته كلب يقوم بترويع بعض المارة، مؤكدة عدم قيامها بتحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو مقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على الكلب غير المرخص. وبمواجهته، نفى قيامه بترويع المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صاحب كلب كلب غير مرخص الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أسعار على قد الإيد".. "بوجي وطمطم" تتصدر زينة رمضان بكفر الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

"أسعار على قد الإيد".. "بوجي وطمطم" تتصدر زينة رمضان بكفر الشيخ (صور)
بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
أخبار المحافظات

بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية
نصائح طبية

تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر