ضبط صاحب كلب غير مرخص بعد تداول فيديو ترويع المارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص باستخدام كلب في ترويع المواطنين، خاصة كبار السن، بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، وسؤال القائمة على نشر الفيديو، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، قررت أنه بتاريخ 11 الجاري، وأثناء تواجدها بمحل سكنها، شاهدت أحد الأشخاص يسير بالشارع وبرفقته كلب يقوم بترويع بعض المارة، مؤكدة عدم قيامها بتحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو مقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على الكلب غير المرخص. وبمواجهته، نفى قيامه بترويع المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

