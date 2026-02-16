إعلان

دنيا سمير غانم عن شقيقتها: "أحن نجمة في الدنيا ودايما بفتخر بيها"

كتب : مصراوي

01:56 م 16/02/2026

الفنانة دنيا سمير غانم ببرنامج ''أبلة فاهيتا''

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لشقيقتها "إيمي" بعد ظهورها ضيفة بحلقتها ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة"إم بي سي مصر".

ونشرت دنيا، صورتها مع شقيقتها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتعت بوجودي كضيفة في حلقة أخف دم وأطيب وأجمل وأحن نجمة في الدنيا اللي دايما بفتخر بيها أختي النجمة إيمي سمير غانم".

وأضافت: "شكرا لفريق برنامج أبلة فاهيتا الرائع والجمهور الجميل جدا جدا اللي كان محسسنا بحب وسعادة وتشجيع كبير.. يا رب تكون الحلقة عجبتكوا وكل سنة وانتوا طيبين".

يذكر أن، دنيا سمير غانم تغيب عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026 .

دنيا سمير غانم أبلة فاهيتا إنستجرام

