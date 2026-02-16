مصرع عنصر إجرامي وضبط 4 آخرين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

لقي عنصر إجرامي مصرعه خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، أثناء حملة أمنية لضبط متهمين بقتل مزارع بمحافظة أسيوط، فيما تم ضبط باقي العناصر وبحوزتهم 5 بنادق آلية.

وكان مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط قد تلقى، بتاريخ 15 الجاري، إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول مزارع متوفى إثر إصابته بطلقات نارية.

بسؤال شقيقه (مزارع - مقيم بدائرة المركز) اتهم بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه بسبب خلافات بينهم على شراء منزل بالقرية محل إقامتهم، باستكمال الفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عنصرين جنائيين، أحدهما محكوم عليه بالسجن 10 سنوات مشدد في جناية "شروع في قتل، ومطلوب ضبطه وإحضاره في جناية قتل عمد – مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا وبرفقتهما 3 من أقاربهما عناصر إجرامية، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع (أحدهم -سبق اتهامه والحكم عليه في جنايات "سلاح بدون ترخيص، إتلاف عمدي، إطلاق أعيرة نارية) وضبط باقي العناصر، وبحوزتهم (5 بنادق آلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

