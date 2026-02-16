إعلان

"حزن ريم وحضور يوسف الشريف وداوود" 12 صورة من جنازة والدة ريم مصطفى

كتب : مصراوي

01:17 م 16/02/2026
    أحمد داوود في جنازة والدة ريم مصطفى (1)
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (1)
    احمد داوود في جنازة والدة ريم مصطفى
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (2)
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (3)
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (4)
    أحمد داوود في جنازة والدة ريم مصطفى (2)
    جنازة والدة ريم مصطفى
    ريم مصطفى تودع والدتها لمثواها الاخير
    نعش جثمان والدة ريم مصطفى
    يوسف الشريف في جنازة والدة ريم مصطفى

تصوير- إسلام فاروق:

أقيمت ظهر اليوم الإثنين، جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى بمسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وخيم الحزن على وجه ريم مصطفى خلال مراسم الجنازة، وحضر من الفنانين يوسف الشريف وأحمد داوود.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، أعلنت أمس الأحد، عن وفاة والدتها، عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريم عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، النهاردة فقدت ضهري، وسندي، وأمان عمري كله، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن، ريم مصطفى تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب" أمام يوسف الشريف.

جنازة والدة ريم مصطفى يوسف الشريف أحمد داوود ريم مصطفى

