بسبب مسلسل "الست موناليزا".. مي عمر توجه رسالة غامضة: "اللي اتعمل شغل رخيص"

كتب : مروان الطيب

11:26 م 14/02/2026

مي عمر

خرجت الفنانة مي عمر عن صمتها وردت على هجوم بعض رواد مواقع التواصل التي وصفتهم بـ "لجان إلكترونية"، بسبب مسلسلها "الست موناليزا" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت مي عمر "ستوري" على حسابها بموقع انستجرام وكتبت: "يعني أنا يوم ما أفكر أعمل لجان، هروح اشتري لجنة هندي؟، أكيد أنا مش بالسذاجة ي، ده انا لو في kg2 هفكر أحسن من كده".

وتابعت: "يا جماعة أنا لو هصرف على حاجة هصرف عليها صح، واللي عملت القصة دي برافو على الخيال فعلا بس خليني أقولك على حاجة مهمة، أنا مش محتاجة لجان، واللي اتعمل ده شغل رخيص أوي، اللي واثق من نفسه ومن جمهوره، بيركز في شغله وبس وأنا مركزة في شغلي، ونجاحي هو اللي بيرد".

واختتمت: "مسلسل الست موناليزا مزعل ناس كتير اللي مشغولة بيا".

كواليس مسلسل "الست موناليزا"

تدور أحداث مسلسل "الست موناليزا" حول "موناليزا" التي تدخل في عدة صراعات سواء مع زوجٌ يقتنص المصالح أو عائلتها التي تتربص بها كغنيمة في زواجٍ كُبل بشروطٍ خفية. هي رحلة امرأة تخرج من زواج فاشل لتواجه عواصف المجتمع وأوجاع الانفصال، محاولةً إعادة بناء ذاتها من جديد. فهل يزهر الحب في قلبها مرة أخرى وسط هذه التحديات، أم أن ثمن الحرية سيكون أغلى مما توقعت؟.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

مي عمر على انستجرام

