رمضان 2026.. طرح البرومو الثاني لمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبدالعزيز

كتب : معتز عباس

10:21 م 14/02/2026

وننسى اللي كان

طرحت منصة "شاهد" على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو الثاني لمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت "شاهد" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بين الشهرة والخطر، جليلة رسلان تدفع ثمن قلبها الطيب وبدر يصبح شريكها في عشق لا يعرف القواعد".

النجمة ياسمين عبد العزيز تجسد فيه شخصية فنانة مشهورة تدعى جليلة، تحقق نجاح وشهرة كبيرة في عالم الغناء، حتى تصادف كريم فهمي "فنان" تنشأ بينهما علاقة حب، تتحول لعلاقة مدمرة مليئة بالصراعات والأحداث التشويقية.

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

