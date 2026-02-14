كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها على السوشيال ميديا، احتفالها بعيد الحب، الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام.

نشرت أروى جودة صورا من احتفالها مع زواجها من رجل الأعمال الأيطالي، جون باتيست، عبر صفحتها على استجرام، وظهرت خلالها وسط أجواء رومانسية والتقطا سويًا العديد من الصور التذكارية.

وكتبت أروى جودة على الصور: "قلبي داب بسبب حبك، خطفوني خطفوني".

آخر أعمال أروى جودة الفنية

كانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة في الدراما التلفزيونية بالجزء الثاني مسلسل "ساعته وتاريخه" عام 2025 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم صبري فواز، نسرين أمين، دياب، فرح يوسف، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة، عمرو موسى وآخرون.

أعمال تنتظر عرضها أروى جودة قريبا

تشارك أروى جودة النجم ياسر جلال بطولة مسلسل مسلسل "للعدالة وجه أخر" ويشاركهما البطولة كل من، محمد علاء، نوران ماجد، نور يهاب تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو.

اقرأ أيضا:

رامي صبري يعلن إلغاء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"

10 صور.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها: وُلدت لأكون الحب