هادي الباجوري يواصل تصوير إعلانات رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

10:52 م 13/02/2026
يواصل المخرج هادي الباجوري تصوير عدد من الإعلانات استعدادا لعرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر هادي الباجوري صور من لوكيشن التصوير عبر صفحته على انستجرام وكتب: "إعلانات رمضان، اليوم الأول للتصوير".

حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

احتفل المخرج هادي الباجوري بزواجه من الفنانة هايدي خالد من نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، في حفل عائلي في وجود الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب نجوم الوسط الفني.

نشرت هايدي صور حنتها عبر حسابها على الرسمي، ظهرت خلالها في أجواء احتفالية، وسط عدد من الأهل والأصدقاء، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

أعمال هادي الباجوري

عرض للمخرج هادي الباجوري مؤخرا فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية، مستعرضًا تأثيرها العميق على البشر من خلال أربع قصص حب متنوعة. في إطار مناظرة بين شخصين بآراء متضادة، تطرح سارة، مطورة تطبيق للتعارف، تساؤلات عن معنى الحب في عصر الذكاء الاصطناعي، ومقدمة منظورًا جديدًا يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة للمشاعر.

المخرج هادي الباجوري إعلانات رمضان 2026 رمضان 2026 دراما رمضان 2026 موسم دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 هادي الباجوري على إنستجرام

