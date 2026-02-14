رامي صبري يعلن إلغاء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"

أثار المطرب رامي صبري الجدل، بعد إعلانه إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، على مجموعة قنوات MBC مصر.

وكتب رامي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "تم إلغاء تتر وننسى اللي كان.. شكرا"، ولم يكشف عن الأسباب، وهل اعتذر هو عن تقديم التتر؟، أم أن صناع العمل سوف يقدمون تتر عبارة عن موسيقى فقط.

جدير بالذكر أن رامي صبري حقق نجاحات كبيرة عبر تقديمه تترات أكثر من مسلسل، بينها "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، "الخروج" بطولة درة وظافر العابدين وشريف سلامة.

"وننسى اللي كان" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، محمد لطفي، إيمان السيد، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد، إنجي كيوان.