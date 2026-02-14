رمضان 2026.. "Mbc مصر" تكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل "هي كيميا "

"الأحمر يليق بهن"..20 صورة من احتفالات نجوم الفن بعيد الحب

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد

كشفت قناة "Mbc مصر" عن الأغنية الدعائية لمسلسل "هي كيميا" بعنوان "حبيب أخوك"، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت قناة "Mbc مصر" مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر صفحتها على انستجرام، ظهر خلالها بطلي المسلسل الفنان مصطفى غريب والفنان دياب وهما يتشاركان الغناء.

كواليس مسلسل "هي كيميا"

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سلطان، شاب طموح تواجهه أحداث غير متوقعة تغير مجرى حياته، مع صديقه حجاج. تجمع قصة حب بين “سلطان” وفتاة، بينما تظهر “زعيمة عصابة” في حياة سلطان تملأ حياته بالتحدي والصراع في الأحداث. تتشابك هذه العلاقات مع مجموعة شخصيات أخرى في إطار اجتماعي مشوّق تجمعه مواقف تبدو بسيطة لكنها تحمل انعكاسات كبيرة على كل حياة من يعيشه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من سيد رجب، ميمي جمال، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، فرح يوسف، تأليف مهاب طارق، إخراج إسلام خيري.

اقرأ أيضا:

رامي صبري يعلن إلغاء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"

10 صور.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها: وُلدت لأكون الحب