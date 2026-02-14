نادية الجندي تحتفل بعيد الحب وتلتقط صورة مع قطة

"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب

11 صورة رومانسية.. أروى جودة تنشر جلسة تصوير مع زوجها احتفالا بعيد الحب

بعد القبض على الخادمة.. فيديو تمثيلي يكشف طريقة قتل هدى شعراوي بـ"آلة حديدة"

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من احتفالها بعيد الحب.

ونشرت نادية مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها ترتدي بالطو فرو باللون الأحمر، وتحمل قطة.

وكتبت نادية الجندي: "عيد حب سعيد"، والتي تفاعل معها المتابعين، وعلقوا: "كل سنة وانتي قمر"، "أنتي الحب"، "نجمة الحب والجماهير".

آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. "Mbc مصر" تكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل "هي كيميا "

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد



