نادية الجندي تحتفل بعيد الحب وتلتقط صورة مع قطة

كتب - معتز عباس:

10:22 م 14/02/2026
شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من احتفالها بعيد الحب.
ونشرت نادية مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها ترتدي بالطو فرو باللون الأحمر، وتحمل قطة.

وكتبت نادية الجندي: "عيد حب سعيد"، والتي تفاعل معها المتابعين، وعلقوا: "كل سنة وانتي قمر"، "أنتي الحب"، "نجمة الحب والجماهير".

آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.

