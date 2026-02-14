إعلان

"يارب اللي يزعلني يموت".. زينة تشارك في احتفالات عيد الحب

كتب : مصراوي

07:37 م 14/02/2026
    زينة تشارك في احتفالات عيد الحب (1)
    زينة تشارك في احتفالات عيد الحب (2)
    زينة تشارك في احتفالات عيد الحب (3)
    زينة تشارك في احتفالات عيد الحب (5)
    زينة تشارك في احتفالات عيد الحب (4)

كتب- مروان الطيب:
شاركت الفنانة زينة في احتفالات عيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير.
نشرت زينة صور جديدة عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان أحمر جريء وجذاب حاز على اعجاب الجمهور والمتابعين.

وكتبت زينة، تعليقًا على الصور: "أنا بحبكم أوي بمناسبة الفلانتين ويارب اللي يزعلني يموت".
آخر أعمال زينة الفنية
كانت آخر مشاركات زينة على شاشة السينما بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد وعرض عام 2025.
أعمال تنتظر عرضها زينة قريبا
تشارك زينة في فيلم "الشيطان شاطر" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمود حميدة، أحمد عيد، عبد العزيز مخيون، محمد أنور، تأليف لؤي السيد، إخراج عثمان أبو لبن.

زينة عيد الحب زينة رضا

