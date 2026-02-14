إعلان

"ستظل الحب"..بوسي شلبي تستعيد ذكرياتها مع محمود عبد العزيز بمناسبة الفلانتين

كتب : مصراوي

07:34 م 14/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي مع الراحل محمود عبد العزيز (2)
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي مع الراحل محمود عبد العزيز (3)
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي مع الراحل محمود عبد العزيز (4)
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي مع الراحل محمود عبد العزيز
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي مع الراحل محمود عبد العزيز (5)
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي مع الراحل محمود عبد العزيز (7)
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي مع الراحل محمود عبد العزيز (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:
شاركت الإعلامية بوسي شلبي في احتفالات عيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير.
نشرت بوسي شلبي صور جمعتها بزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز بالعديد من المناسبات المختلفة عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "في عيد الحب ستظل أنت الحب".
رحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016، تاركا وراءه إرثا فنيا حافلا بالأعمال الهامة التي حفرت في أذهان الجماهير من مختلف أنحاء الوطن العربي.
آخر مشاركات الراحل محمود عبد العزيز
كانت آخر مشاركات الراحل محمود عبد العزيز بمسلسل "راس الغول" عام 2016.

اقرأ أيضا:
عمرو محمود ياسين: "وننسى اللي كان" غير مستوحى من سيرة ياسمين عبدالعزيز

علا الشافعي: وسط البلد حاضرة بمسلسلات رمضان 2026 وباسم سمرة من أهم المفاجآت

بوسي شلبي محمود عبدالعزيز عيد الحب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة
رياضة محلية

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة
استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
أخبار المحافظات

استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان