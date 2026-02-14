كتب- مروان الطيب:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي في احتفالات عيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير.

نشرت بوسي شلبي صور جمعتها بزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز بالعديد من المناسبات المختلفة عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "في عيد الحب ستظل أنت الحب".

رحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016، تاركا وراءه إرثا فنيا حافلا بالأعمال الهامة التي حفرت في أذهان الجماهير من مختلف أنحاء الوطن العربي.

آخر مشاركات الراحل محمود عبد العزيز

كانت آخر مشاركات الراحل محمود عبد العزيز بمسلسل "راس الغول" عام 2016.

