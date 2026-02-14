إعلان

وسط أجواء رومانسية.. درة تحتفل مع زوجها بعيد الحب

كتب- مروان الطيب:

09:13 م 14/02/2026
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (3)
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (4)
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (5)
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (6)
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (7)
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (1)
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (8)
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (2)
    درة مع زوجها وسط أجواء رومانسية احتفالا بعيد الحب (9)

شاركت الفنانة درة في احتفالات عيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام.

نشرت درة صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع زوجها وهما يستمتعان بوقتهما وسط أجواء رومانسية.

وكتبت درة على الصور: "إلى زوجي الرائع، شكرًا لك على ملء حياتي بالحب والضحك، عيد حب سعيد".

درة تنتظر عرض مسلسل "إثبات نسب" و"علي كلاي" في رمضان

تنتظر الفنانة درة عرض مسلسلها "إثبات نسب" ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة بسيطة تجد نفسها عالقةً في صراعٍ ضارٍ يتجاوز حدود طاقتها، حين يصبح طفلها الوحيد رهينةً في حرب نفوذٍ قذرة تجمع بين سطوة المال وجشع السلطة. ومع تزايد الضغوط، تنحرف رحلة كفاحها من محاولة حمايةٍ غريزية إلى سقوطٍ في بئر التشكيك؛ حيث تُحاصرها الاتهامات في سلامتها العقلية وصدق ذاكرتها، لتصبح هي وجلادوها في مواجهة سؤال واحد: هل ما تراه حقيقة أم نسج من جنون؟.

يشارك ببطولة المسلسل كل من درة، محمود عبد المغني، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد عبده.
كما تشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي".

