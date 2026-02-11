إعلان

رمضان 2026.. إيمي سمير غانم ومصطفى غريب أبطال مسلسل "هبد في هبد" على الراديو 9090

منال الجيوشي

04:29 م 11/02/2026

المسلسل الإذاعي هبد في هبد

منال الجيوشي

يقدم الراديو 9090 في رمضان 2026 المسلسل الإذاعي "هبد في هبد"، ويجمع لأول مرة الفنانة إيمي سمير غانم والفنان مصطفى غريب.

أحداث مسلسل "هبد في هبد"

تدور قصة المسلسل حول شخصيتي "شوقي وكاميليا"، وهما زوجان يقرران اقتحام عالم "السوشيال ميديا"، وبدلاً من تقديم محتوى هادف، ينزلقان في فخ نشر المعلومات المغلوطة أو ما يُعرف بـ "الهبد"، طمعاً في تحقيق الشهرة وجمع الأرباح المالية.

ويسلط العمل الضوء على التحديات والمفارقات التي يواجهها الزوجان نتيجة تزييف الواقع، حيث توقعهما رغبتهما في "التريند" في سلسلة من المآزق القانونية والاجتماعية، ويقدم المسلسل رؤية نقدية لمنصات التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف، لأول مرة في الإذاعة، وإخراج علي مصيلحي، ويعرض من الأحد إلى السبت في تمام الساعة 3:30 عصرا.

