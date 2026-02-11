إعلان

"إطلالة أنيقة".. ليلى زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

كتب : معتز عباس

06:14 م 11/02/2026

ليلي أحمد زاهر

خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ليلى صورة لها من إحدى المجلات العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة ومميزة، تفاعل معها المتابعين بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا لولو"، "حلوة الصورة"، "يا روعة يا جمالك"، "جميل أوي الفستان"، "إطلالة تناسب رمضان".

يذكر أن ليلى زاهر، حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز "The Best"، عن دورها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية هند.

ليلى زاهر

الفنانة ليلى أحمد زاهر إطلالة ليلى أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر على إنستجرام

