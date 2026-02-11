خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ليلى صورة لها من إحدى المجلات العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة ومميزة، تفاعل معها المتابعين بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا لولو"، "حلوة الصورة"، "يا روعة يا جمالك"، "جميل أوي الفستان"، "إطلالة تناسب رمضان".

يذكر أن ليلى زاهر، حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز "The Best"، عن دورها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية هند.

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. إيمي سمير غانم ومصطفى غريب أبطال مسلسل "هبد في هبد" على الراديو 9090

رمضان 2026| صور جديدة من كواليس "علي كلاي"