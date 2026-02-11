إعلان

القبض على 3 أشخاص بتهمة نشر محتوى خادش بالقليوبية

كتب : صابر المحلاوي

07:53 م 11/02/2026

القبض على 3 أشخاص بتهمة نشر محتوى خادش بالقليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية، بعد رصدهم يستخدمون أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والرقص بملابس خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والرقص بملابس خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة "وبفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"– عدد من الأدوات والمعدات).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة لحماية الآداب قسم شرطة ثان بنها نشر محتوى خادش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
علاقات

قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
الطب النفسي يفجر مفاجأة في قضية "ذبح طفل المهندسين" (خاص)
حوادث وقضايا

الطب النفسي يفجر مفاجأة في قضية "ذبح طفل المهندسين" (خاص)
مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: صرفت كام على الانتخابات؟!
مصراوى TV

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: صرفت كام على الانتخابات؟!
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان