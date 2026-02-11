ماذا قالت يارا السكري عن شخصيتها في "علي كلاي"؟

كشفت الفنانة يارا السكري، تفاصيل شخصيتها في مسلسل"علي كلاي" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

وقالت يارا السكري، بفيديو عبر حساب "واتش أت" على إنستجرام: "شخصية روح ملائكية وبريئة وتمر بصراعات كتير، وأيضا تمر بقصة حب كبيرة بتغير لها كل حياتها".

وأضافت السكري: "روح متسامحة جدا وبتحب أهلها وبتدافع عن اللي بتحبهم".

مسلسل"علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.