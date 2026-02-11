إعلان

"قيمة إنتاجية لم نشهدها من قبل".. هنا الزاهد تروج لفيلم "The Seven Dogs"

كتب : نوران أسامة

03:58 م 11/02/2026 تعديل في 04:36 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احمد عز في كواليس فيلم the seven dogs (2)
  • عرض 5 صورة
    كريم عبدالعزيز في كواليس فيلم The Seven Dogs
  • عرض 5 صورة
    كواليس فيلم The Seven Dogs (3)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة هنا الزاهد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روجت الفنانة هنا الزاهد لفيلمها الجديد "The Seven Dogs"، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

ونشرت هنا البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فخورة بانضمامي إلى فيلم Seven Dogs، مستوى جديد كليًا في صناعة الأفلام".

وتابعت: "نطاق ورؤية وقيمة إنتاجية لم نشهدها من قبل، ممتنة للوقوف إلى جانب هؤلاء النجوم الرائعين، عمل ضخم برؤية جديدة ومختلفة تمامًا عن أي حاجة شفناها، إن شاء الله يعجبكم".

الفيلم من سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 داخل استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.

ويتولى إخراج فيلم "The Seven Dogs" الثنائي العالمي عادل وبلال، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.

هنا الزاهد كريم عبدالعزيز فيلم The Seven Dogs

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
أخبار مصر

المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
أخبار مصر

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس
أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء