روجت الفنانة هنا الزاهد لفيلمها الجديد "The Seven Dogs"، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

ونشرت هنا البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فخورة بانضمامي إلى فيلم Seven Dogs، مستوى جديد كليًا في صناعة الأفلام".

وتابعت: "نطاق ورؤية وقيمة إنتاجية لم نشهدها من قبل، ممتنة للوقوف إلى جانب هؤلاء النجوم الرائعين، عمل ضخم برؤية جديدة ومختلفة تمامًا عن أي حاجة شفناها، إن شاء الله يعجبكم".

الفيلم من سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 داخل استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.

ويتولى إخراج فيلم "The Seven Dogs" الثنائي العالمي عادل وبلال، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.