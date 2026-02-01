ملك قورة تخطف الأنظار بفستان أزرق أنيق في حفل المتحدة (صور)

كشفت الفنانة ملك قورة عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وفستان جريء، خطفت به الأنظار في حفل المتحدة للخدمات الإعلامية بالعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026.

وظهرت ملك خلال الحفل مرتدية فستانًا باللون الأزرق الغامق مزيًا ببعض الفصوص بنفس اللون.

جدير بالذكر أن، آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، بالإضافة إلى فيلم "جوازة توكسيك".