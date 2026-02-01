إعلان

ملك قورة تخطف الأنظار بفستان أزرق أنيق في حفل المتحدة (صور)

كتب - معتز عباس:

09:43 م 01/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ملك قورة في حفل المتحدة (2)
  • عرض 5 صورة
    ملك قورة في حفل المتحدة (1)
  • عرض 5 صورة
    الفنانة ملك قورة
  • عرض 5 صورة
    ملك قورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة ملك قورة عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وفستان جريء، خطفت به الأنظار في حفل المتحدة للخدمات الإعلامية بالعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026.

وظهرت ملك خلال الحفل مرتدية فستانًا باللون الأزرق الغامق مزيًا ببعض الفصوص بنفس اللون.

جدير بالذكر أن، آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، بالإضافة إلى فيلم "جوازة توكسيك".

ملك قورة حفل المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"