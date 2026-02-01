إعلان

بطلة فن الحرب.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة في حفل المتحدة

كتب : مصراوي

07:07 م 01/02/2026 تعديل في 07:29 م
    ريم مصطفى في حفل المتحدة
    ريم مصطفى (1)

خطفت النجمة ريم مصطفى الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض مسلسلات رمضان 2026.

ونشرت ريم بطلة مسلسل فن الحرب، صورًا لها على الريد كاربت للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل.

تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ٌقمر يا مريومة"، "القمر بتاعنا"، "حلاوتك الحلوة يا جميلة"، "الحلوة واحدة وبس".

مسلسل "فن الحرب" ينافس في موسم دراما رمضان 2026، بطولة يوسف الشريف وكمال أبو رية وشيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، دنيا سامي، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

ريم مصطفى فن الحرب

