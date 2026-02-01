"بكروب توب وجيبة قصيرة".. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

بإطلالة جريئة.. جورجينا رودريجيز تتألق في أحدث ظهور لها

خطفت النجمة ريم مصطفى الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض مسلسلات رمضان 2026.

ونشرت ريم بطلة مسلسل فن الحرب، صورًا لها على الريد كاربت للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل.

تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ٌقمر يا مريومة"، "القمر بتاعنا"، "حلاوتك الحلوة يا جميلة"، "الحلوة واحدة وبس".

مسلسل "فن الحرب" ينافس في موسم دراما رمضان 2026، بطولة يوسف الشريف وكمال أبو رية وشيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، دنيا سامي، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

اقرأ أيضا..

يارا السكري بفستان أبيض أنيق في حفل المتحدة لعرض مسلسلات رمضان 2026 (صور)



WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "اتنين غيرنا"



