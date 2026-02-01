بإطلالة جريئة.. جورجينا رودريجيز تتألق في أحدث ظهور لها

"بكروب توب وجيبة قصيرة".. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت جورجينا رودريجيز جمهورها صورًا ومقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال جريئة ارتدت خلالها سوت باللون البني الفاتح، ما جذب إعجاب متابعيها.

تصدرت الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريجيز غلاف مجلة "ELLE" النسخة الإسبانية، ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة على "انستجرام" صورا من جلسة التصوير.

وكانت آخر مشاركات جورجينا الفنية بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

