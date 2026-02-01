إعلان

بإطلالة جريئة.. جورجينا رودريجيز تتألق في أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

04:39 م 01/02/2026
    جورجينا تتألق بإطلالة كاجوال جريئة (2)
    جورجينا تخطف الأنظار بفستانها الأزرق
    جورجينا تخطف الأنظار داخل سيارتها الفارهه
    جورجينا عبر إنستجرام
    جوروجينا جريئة
    جورجينا تتألق بإطلالة كاجوال جريئة (1)
    من أمام الطائرة جورجينا تخطف الأنظار
    جورينا بكاش مايوة جريء
    جورجينا بإطلالة صيفية

شاركت جورجينا رودريجيز جمهورها صورًا ومقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال جريئة ارتدت خلالها سوت باللون البني الفاتح، ما جذب إعجاب متابعيها.

تصدرت الممثلة وعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريجيز غلاف مجلة "ELLE" النسخة الإسبانية، ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة على "انستجرام" صورا من جلسة التصوير.

وكانت آخر مشاركات جورجينا الفنية بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

