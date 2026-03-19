البترول الكويتية: حريق محدود في مصفاة الأحمدي بهجوم مسيرة

أعلنت ‏مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، تعرض إحدى وحدات مصفاة ميناء الأحمدي لاعتداء بمسيرة، ما تسبب باندلاع حريق محدود، من دون أن يسفر عن إصابات بين العاملين.

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة البترول الكويتية فإن هذا الاعتداء لم يسفر عن إصابات بشرية.

ولفت البيان إلى أن فرق الطوارئ والاستجابة الفورية باشرت أعمالها فور وقوع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

كما ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن الجهات المعنية تتابع الموقف بشكل مستمر وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفقا لروسيا اليوم.