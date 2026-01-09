مينا مسعود وإميلي شاه يهنئان متابعيهما بعيد الميلاد المجيد

روجينا تشيد بدور رامي إمام في تعليم ابنتها بعد زيارته لكواليس "حد أقصى"(صور)

كتب- مروان الطيب:

حرص النجم العالمي مينا مسعود وزوجته الممثلة إميلي شاه على تهنئة جمهورهما احتفالا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشر مينا، صورا تجمعه بزوجته إميلي شاه، عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، وعلق: "عيد الميلاد المجيد.. عيد سعيد من آل مسعود".

كواليس زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

واحتفلت الممثلة إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود نهاية شهر أغسطس من العام الماضي الماضي، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

وفوجئ جمهور إميلي شاه بعد أيام من حفل الزفاف تعرضها لوعكة صحية ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

آخر أعمال النجم مينا مسعود

وكانت آخر أعمال مينا مسعود في مصر بفيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

