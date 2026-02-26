أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن موعد عزاء الفنان الراحل ياسر صادق والمقرر إقامته يوم السبت المقبل، بمسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء.



وفاة الفنان ياسر صادق

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الفنان ياسر صادق بعد صراع مع المرض.

ونعته نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ونشرت صورة أرشيفية له وكتبت: " تنعي نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير ياسر صادق الذي رحل عن عالمنا اليوم".

وتابعت النقابة في نعيها: "وتتقدّم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، صلاة الجنازة عقب صلاة العصر مسجد السيده زينب".

من هو الفنان ياسر صادق

ممثل ومخرج مسرحي قدم العديد من الاعمال في التليفزيون والسينما والمسرح ، تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام ١٩٨٥ و ترأس فريق التمثيل بالكلية ، وحصل على جوائز عديدة بالمسرح الجامعي منها مخرج أول جامعة القاهرة و ممثل أول الجامعة ، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عام ١٩٨٥ عن دوره في مسرحية (لكع بن لكع) ، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل والإخراج) وتخرج منه عام ١٩٩٤ بتقدير جيدجداً ، وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث وحالياً يشغل منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

آخر أعمال ياسر صادق الفنية

كانت آخر مشاركات الراحل ياسر صادق في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عهد أنيس" عام 2025.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والغموض، وتبدأ في قرية مصرية صغيرة عام 1920، حين يتزوج شيطان يُدعى أنيس من فتاة بشرية لينجب منها نسلًا. يكتشف والدها الحقيقة فيقتلها لكي لا يكتمل حملها من الشيطان. وتبدأ بعدها رحلة انتقام طويلة لأنيس مع العائلة، تمتد لأكثر من ثلاثة أجيال، كاشفًا خلالها عن أسرار مظلمة ومفاجآت غير متوقعة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من إسلام جمال، رحمة أحمد فرج، عابد عناني، جلا عهشام، تأليف محمد دندراوي، إخراج خيري سالم.

اقرأ أيضا:

"إسرائيلي وبيصلي".. كيف عرض مسلسل "صحاب الأرض" تجسس الاحتلال على الفلسطينيين؟





"سنيد تهزيق ومعلش ماتعيطيش".. أزمة بين "البلوجرز" بسبب رامز جلال



