نعى الفنان الكبير صلاح عبدالله، صديقه الفنان ياسر صادق الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

صلاح عبدالله يودع ياسر صادق

ونشر عبدالله، صورة للفنان ياسر صادق، عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق: "ارتحت ياياسر، ارتحت ياحبيبي، في الفترة الأخيرة كنت بدعيلك بالراحة يا عشرة العمر ياجدع ياأصيل، صبرك العظيم على ألامك ومعاناتك طريقك للنعيم الخالد بعفوه وكرمه ورحمته".

وتابع: "يوم ميلادنا واحد ١/٢٥ بس إنت أصغر مني بـ٨سنين وياريت تعذرني لإني مش قادر أتوقف عن البكاء ياحبيبي، دموع قلبي بتدعيلك يا أغلى الغاليين فأرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير الكبير ياسر صادق".

اخر مشاركات صلاح عبدالله

شارك الفنان صلاح عبدالله بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها طوال عام 2025، منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال ينتظر صلاح عبدالله عرضها

يشارك الفنان صلاح عبدالله ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، نور فخري، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة.

