رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "توابع"

كتب : هاني صابر

07:34 م 08/01/2026
    اسماء ابو اليزيد
    ريهام حجاج في كواليس توابع
    انوشكا وريهام حجاج
    ريهام حجاج وأنوشكا
    ريهام حجاج تصور توابع
    محمد علاء في كواليس توابع (3)
    محمد علاء في كواليس توابع (1)
    هاني عادل
    محمد علاء في كواليس توابع (2)

كشفت قناة "أون" عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "توابع" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت القناة، الصور، عبر حسابها على فيسبوك، وحمل تعليق: "كواليس تصوير مسلسل توابع بطولة النجمة ريهام حجاج".

مسلسل "توابع" بطولة ريهام حجاج وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وهاني عادل وأنوشكا، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

تدور أحداث مسلسل توابع في إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي: CBC، الحياة، DMC، ON E، كما ستُطرح حلقات العمل على منصة Watch It.

تصوير مسلسل توابع مسلسل توابع بطولة ريهام حجاج دراما رمضان 2026

