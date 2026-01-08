رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "توابع"

بعد إعلان عادل حقي وفاتها.. من هي ساندرا حقي؟

كشفت قناة "أون" عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "توابع" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت القناة، الصور، عبر حسابها على فيسبوك، وحمل تعليق: "كواليس تصوير مسلسل توابع بطولة النجمة ريهام حجاج".

مسلسل "توابع" بطولة ريهام حجاج وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وهاني عادل وأنوشكا، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

تدور أحداث مسلسل توابع في إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي: CBC، الحياة، DMC، ON E، كما ستُطرح حلقات العمل على منصة Watch It.