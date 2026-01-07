علقت والدة الطفلة ريما مصطفى على ما أثير حول حلقة ابنتها في برنامج The Blind Date show لصغيرين في Binge Circle.

وردت والدة الطفلة ريما على بيان المجلس القومي للطفولة والأمومة حول مخاوفه العميقة مما تم رصده من إعلانات ترويجية لحلقة برنامج للمواعدة" مقرر عرضها مساء اليوم، والتي تُظهر طفلين في قالب يحاكي برنامج "المواعدة" المخصص للبالغين.

وقالت والدة الطفلة ريما في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن الحلقة تم تصويرها بحضور الأهل، وكان هناك تنوية من إدارة البرنامج على محتوى الحلقة.

وأوضحت: "اللي شافوا الحلقه قالوا أهو ما فيش حاجه الموضوع بريء والله الحلقه طلعت حلوة، والأغلب طبعا اللي شايف الموضوع من بره يعني بينتقد البرنامج بشكل عام"، متابعة: "كان فيه تنويه في اول البرنامج بيقول ان الموضوع حصل بحضور الأهل وإنها حاجه مناسبه للأطفال".

وأضافت: "لكن الموضوع أخذ أكبر من حجمه والناس ماكانتش فاهمه، والطفلين لو كانوا قدام أستاذة منى الشاذلي كان هيبقى الموضوع عادي مفيهوش أي حاجه، لأن هم الاثنين بيتكلموا في حاجات طفوليه جدا ومافيهاش اي حاجة، والفكره إن البرنامج نفسه بيتهاجم لكن الموضوع نفسه مافيهوش حاجه وحتى فكره المواعدة وإن إحنا نتقابل تاني او لأ مش موجوده".

وأثار برومو فيديو الحلقة أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن طبيعة البرنامج لا تصلح لاستضافة أطفال نظرا لمواضيع البرنامج المثيرة للجدل.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة رفضه التام لما تم تداوله بشأن الإعلان عن ظهور طفلين ضمن إحدى حلقات برنامج "للمواعدة"، لما يحمله سياق البرنامج من مفاهيم لا تتناسب مطلقًا مع أعمار الأطفال أو معايير حماية حقوق الطفل.

آخر مشاركات ريما مصطفى

كانت آخر مشاركات الطفلة ريما مصطفى بفيلم "الحريفة 2" عام 2024 وسط مجموعة من النجوم الشباب هم نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

اقرأ أيضا..

" مش موعد غرامي".. أول رد من والدة الطفلة ريما بعد مشاركتها في "The Blind Date"

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه