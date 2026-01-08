"الأعلى أجرا وصل".. أحمد العوضي ينشر صورًا مع سارة بركة من كواليس "علي

احتفلت النجمة العالمية كاتي بيري بقدوم العام الجديد، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت كاتي وهي تستمتع بوقتها وكانت برفقة حبيبها رئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو.

وبعد ظهورهما معا خلال الفترة الماضية بالعديد من المناسبات وسط تكهنات بوجود علاقة رومانسية بينهما، قطعت بيري الشك باليقين لتؤكد وجود علاقة رومانسية بينهما ونشرت العديد من الصور التي جمعتهما سويا، وسط تهنئة جمهورها ومتابعيها.

وأعلنت كاتي بيري انفصالها عن خطيبها الممثل أورلاندو بلوم بشهر يونيو من العام الماضي، بعد علاقة دامت لسنوات منذ خطوبتهما عام 2019، وهي العلاقة التي أنجبا خلالها ابنتهما ديزي.

حفل كاتي بيري في الأهرامات

أحيت كاتي بيري حفلا غنائيا مؤخرا تحت سفح الأهرامات، ووسط حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

اخر أغاني كاتي بيري

كانت اخر أغاني كاتي بيري بعنوان "Bandaids" وطرحتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناتها الرسمية على يوتيوب وتخط نسب مشاهدتها حاجز الـ 7 مليون مشاهدة.

