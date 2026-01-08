إعلان

فقدت 3 من أبنائها.. 20 صورة لـ فيروز مع عائلتها

كتب : مروان الطيب

07:09 م 08/01/2026 تعديل في 07:37 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع عائلتها
  • عرض 20 صورة
    هلي الرحباني نجل فيروز
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع عائلتها
  • عرض 20 صورة
    هلي الرحباني نجل فيروز
  • عرض 20 صورة
    زياد الرحباني من فترة الطفولة
  • عرض 20 صورة
    زياد الرحباني وفيروز
  • عرض 20 صورة
    فيروز في صورة مع أبنائها
  • عرض 20 صورة
    فيروز تودع نجلها زياد الرحباني
  • عرض 20 صورة
    فيروز متأثرة برحيل نجلها زياد الرحباني
  • عرض 20 صورة
    فيروز في شبابها مع أبنائها
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع أبنائها من فترة شبابها
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع نجلها الراحل زياد الرحباني
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع أنبائها
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع نجلها بأحد المناسبات
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع نجلها زيتد الرحباني
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع نجلها زياد لرحباني في فترة الطفولة
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع نجلها
  • عرض 20 صورة
    هلي الرحباني في شبابه
  • عرض 20 صورة
    فيروز مع نجليها

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، هلي الرحباني، نجل النجمة فيروز بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الكاتبة الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، وفاة هلي الرحباني، نجل الفنانة فيروز، اليوم الخميس.

ونشرت هنادي عيسى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة تجمع فيروز، ونجلها، وكتبت :"بعد فقدانها ابنها البكر زياد الرحباني السيدة فيروز تفقد ابنها الثاني هلي الرحباني الله يصبرها ويكون معها هذا الولد الثالث الذي تخسره على حياة عينها".

وكانت دائما ما تحرص فيروز الظهور مع أبنائها في مراحلهم العمرية المختلفة، وجمعتها بهم العديد من الصور العفوية والطريفة وسط أجواء من السعادة والحب بينهم.

وكان آخر ظهور للمطربة فيروز، في عزاء نجلها المبدع اللبناني زياد الرحباني، الذي توفي صباح السبت 26 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 69 عاما.

وفاة هلي الرحباني نجل فيروز

وفاة هلي الرحباني نجل فيروز فيروز تفقد 3 من أبنائها هلي الرحباني الصحفية اللبنانية هنادي عيسى الفنانة فيروز فيروز مع عائلتها

