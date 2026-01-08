فقدت 3 من أبنائها.. 20 صورة لـ فيروز مع عائلتها

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، هلي الرحباني، نجل النجمة فيروز بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الكاتبة الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، وفاة هلي الرحباني، نجل الفنانة فيروز، اليوم الخميس.

ونشرت هنادي عيسى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة تجمع فيروز، ونجلها، وكتبت :"بعد فقدانها ابنها البكر زياد الرحباني السيدة فيروز تفقد ابنها الثاني هلي الرحباني الله يصبرها ويكون معها هذا الولد الثالث الذي تخسره على حياة عينها".

وكانت دائما ما تحرص فيروز الظهور مع أبنائها في مراحلهم العمرية المختلفة، وجمعتها بهم العديد من الصور العفوية والطريفة وسط أجواء من السعادة والحب بينهم.

وكان آخر ظهور للمطربة فيروز، في عزاء نجلها المبدع اللبناني زياد الرحباني، الذي توفي صباح السبت 26 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 69 عاما.

