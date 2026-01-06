تحدثت الفنانة التونسية لطيفة عن علاقتها بوالدتها، ولحظة وفاتها وقيامها بتغسيلها، وذلك خلال لقائها ببرنامج "رايح ولا جاي" المذاع على إذاعة "راديو 9090".

وقالت لطيفة: "أمي من وأنا طفلة عندي 3 سنين، كانت هي اللي بتلقني كل الأغاني وتقعدني جنبها أغني، أمي هي اللي حببتني في الفن، وحببتني في مسؤولية الفن، وهي اللي ادتني الثقة في نفسي وكانت دايمًا محسساني إني أقدر أعمل كل حاجة، وكانت بتحقق أحلامها من خلالي".

وتابعت: "أمي كانت لا تقرأ ولا تكتب، لكنها كانت بتذاكرلي وكنت بنجح وببقى الأولى لحد الثانوية العامة، أمي ستظل وتبقى كل حاجة في حياتي، وكل حاجة حلوة عملتها في حياتي بسبب أمي، وكل حاجة لسه هعملها هتبقى علشانها".

وأضافت: "إني أغسل أمي من أعظم القرارات اللي أخدتها في حياتي، لأني بغير عليها وبحبها ومش عايزة حد يمسك أمي غيري، وبسأل نفسي دايمًا أنا غلطانة إني عملت كده؟ والإجابة لا، رغم إنه أثر أوي فيا، وكل شوية أفتكر اللحظة دي وأنا ماسكة صوابعها وببوسها، كأني بودعها، وكنت فرحانة إني عملت كده، بحبها وهي أعظم شيء في حياتي، وأنا دايمًا بشوفها في المنام".

واختتمت لطيفة حديثها قائلة: "من كام يوم كنت بصلي وقلت لنفسي: مالك يا أمي بقالي كتير مشوفتكيش في منامي، ونمت، وحلمت وأنا ساجدة إنها حضنتني وقعدت تصلي معايا في المنام".

يُذكر أن الفنانة لطيفة طرحت منذ أسابيع فيديو كليب أغنيتها "تسلملي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحقق نجاحًا واسعًا منذ بداية طرحه.

