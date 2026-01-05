إعلان

"الله يا صلاح".. كيف احتفل تركي آل الشيخ بفوز منتخب مصر؟

كتب - معتز عباس:

09:13 م 05/01/2026 تعديل في 10:30 م
احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بأداء منتخب مصر وتحقيقه الفوز على منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة كأس امم أفريقيا.

وعلق تركي آل الشيخ على تفوق منتخب مصر بثلاثية على حساب منتخب بنين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "حلو يا مروان، نكمل والثاني، الله يا ياسر نسكر المساحات!، ربنا يكملها".

وعقب تسجيل محمد صلاح ثالث اهداف منتخب مصر، كتب تركي: "الحمد الله الله يا صلاح".

حقق منتخب مصر الفوز على منتخب بنين بنتيجة 3/1، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، وتأهل لدور الـ 8.

أعلن تركي آل الشيخ مؤخرًا طرح تذاكر إضافية للحدث الرياضي العالمي "WWE Smackdown" المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 يناير الجاري.

تركي ال الشيخ محمد صلاح منتخب مصر

