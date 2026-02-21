حزب الله ينعى 7 من عناصره قُتلوا بغارات إسرائيلية على البقاع

بيروت - (د ب أ)

نعى حزب الله اللبناني في بيان السبت، 7 من عناصره والقائد في الحزب حسين محمد ياغي، الذين قُتلوا أمس الجمعة في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المناطق في البقاع شرق لبنان.

وأشار البيان إلى أن القتلى "ارتقوا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ مساء أمس الجمعة، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في البقاع شرق لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي على أكثر من بلدة في البقاع، أدت إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح، من بين الجرحى ثلاثة أطفال".