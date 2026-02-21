إعلان

ارتكبا 16 واقعة نصب .. نهاية عصابة "الاستثمارات الوهمية" بالتخشيبة

كتب : رمضان يونس

08:06 م 21/02/2026 تعديل في 08:42 م

تسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على طالبين، لقيامهما بارتكاب 16 واقعة نصب على المواطنين زاعمين قدرتهما على إستثمار الأموال في مجال تداول أسهم الشركات. بغرض الاستيلاء على الأموال بدون وجه حق.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت قيام شخصين بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدرتهما على إستثمار أموال المواطنين فى مجال التداول "أسهم شركات"، و التحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، وعقب ذلك يقوما التنصل منهم والاستيلاء على المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكبى الواقعة "طالبان - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ"، وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول ". وبفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".

وذكرت التحريات من خلال فحص الهواتف المحمولة خاصة المتهمان، تبين احتوائها على 4 محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"، و مواجهتهما اقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أكد قيامهما بارتكاب عدد 16 واقعة نصب بذات الأسلوب.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استثمار اموال لداخلية نصابين شركات الوهم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمود السيسي: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
دراما و تليفزيون

محمود السيسي: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
شئون عربية و دولية

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
دراما و تليفزيون

شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي
رياضة محلية

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟