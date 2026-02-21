المنظمات الأهلية بغزة: نحو 60% من مساحة القطاع تحت سيطرة إسرائيل

غزة - (د ب أ)

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا السبت، إن أيا من البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل إلى قطاع غزة حتى الآن رغم الاحتياجات الإنسانية الواسعة للنازحين، متهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وتوسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية.

وأضاف الشوا، في تصريحات صحفية حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "آلاف العائلات لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء، في ظل غياب حلول إيوائية حقيقية، وعدم السماح بإدخال البيوت المتنقلة المنصوص عليها ضمن التفاهمات الإنسانية".

وأشار الشوا إلى أن القوات الإسرائيلية "تسيطر فعليا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة"، معتبرا أن توسيع نطاق ما يسمى بالخط الأصفر أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

وقال الشوا إن "استمرار هذه الإجراءات يعقد جهود الإغاثة ويحد من قدرة المؤسسات الأهلية والدولية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضررا"، داعيا إلى "فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم لإدخال مستلزمات الإيواء ومواد الإعمار والمساعدات الإنسانية".

وبشأن حركة المعابر، أوضح الشوا أن دخول المساعدات لا يزال "دون المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والبيوت الجاهزة تعرقل معالجة أزمة السكن المتفاقمة منذ أشهر.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التصريحات.

ويأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية صعبة يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية والمنازل.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، إلا أن مؤسسات محلية في غزة تقول إن القيود على الحركة والمعابر ما زالت تؤثر على وتيرة إدخال المساعدات ومواد الإعمار.

ويُستخدم مصطلح "الخط الأصفر" للإشارة إلى مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية أو تُصنف كمناطق عازلة قرب الحدود، حيث يُقيَّد وصول السكان إليها؛ مما يقلص المساحة المتاحة للأنشطة السكنية والزراعية.

وتقدر مؤسسات أممية ومحلية أن مئات آلاف الفلسطينيين ما زالوا في حاجة إلى حلول إيواء مؤقتة أو دائمة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار عبر المعابر المؤدية إلى القطاع.