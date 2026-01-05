"حكمي عقلك يا بنت الأصول".. جيني كامل توجه رسالة إلى لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد

وجهت جيني كامل، الزوجة السابقة للشاعر أمير طعيمة، نصيحة إلى الفنانة لقاء الخميسي، بعد الأزمة التي أثارتها فنانة تدعى إيمان الزيدي، بشأن زواجها وطلاقها من محمد عبد المنصف، زوج لقاء ووالد أبنائها.

ونشرت جيني كامل، رسالتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "نصيحة خاصة للفنانة لقاء الخميسي، حكمي عقلك يا محترمة يا بنت الأصول، بغض النظر إنك كنتي تعلمي أو لا".

وتابعت جيني حديثها: "الزوجة التانية واضحة جدا سكتت على زواج من راجل متزوج سنين، جاية النهاردة تعمل بحياتك تريند رخيص، ده غير إنها لو فيها خير ما كانتش من الأول وافقت بزيجة من راجل متزوج وعنده أولاد طوله، لو كان عندها بديل مكنتش وافقت".

وأضافت جيني كامل: "وشوفنا نماذج في حياتنا لا تعد، فوتي الفرصة عليها وسبيها تتشقلب وتعمل أكتر من كده لو على المعرفة عرفنا، وفي الآخر لا يصح إلا الصحيح وأطلقت".

وأكملت: "وتاني اللي خان يتخان، آدي عدل وقانون رب العباد، حاسبيه انتقمي منه وخدي حقك، زي ما تحبي في البيت، وما تخسريش عيالك أبدا، حياة سوية كانوا عايشينها، عشان هتشوفي خساير فيهم أكتر كتير من خراب بيتك، وربنا يعوضك خير في كل حاجة، حتي لو اتغدر بيكي

ده كان بيشيل عنك حاجات كتير إنتي مش عارفاها ربنا له حكمة في كده والله أقلها ان عيالك ماشيين على الأرض بخير، وربنا معاكي ويديكي السكينة والطمأنينة وراحة القلب دول أهم كتير من أزمات الدنيا والله".

وأثار حساب منسوب للفنانة إيمان الزيدي، الجدل حول لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، بعد نشر "إيمان"، صورة لها بصحبته، وتعليق جاء فيه :" أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام أكثر من سبع سنوات ".