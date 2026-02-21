الصحة تكشف حصاد 7 سنوات من مبادرة دعم صحة المرأة

كشفت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة والسكان، عن آليات اختيار أنواع الأورام المستهدفة في المبادرات الصحية التي تطلقها الدولة، مؤكدة أن هذا الاختيار يعتمد بشكل أساسي على معدلات انتشارها بين المواطنين.

وقالت الدكتورة منى خليفة خلال حديثها لقناة "إكسترا نيوز"، إن الإحصائيات العلمية تشير إلى أن الأورام السرطانية الأكثر شيوعًا في مصر هي أورام الثدي والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، مما يستدعي تكثيف جهود الكشف المبكر عنها.

وتابعت: "إن مبادرة دعم صحة المرأة التي انطلقت منذ 7 سنوات حققت نجاحًا كبيرًا"، مضيفة أن هذه المبادرة تمكنت من فحص أكثر من 23 مليون سيدة، بإجمالي زيارات تجاوزت 50 مليون زيارة، وهو رقم قياسي يعكس إقبال المواطنات على الخدمات الصحية المقدمة، وتابعت موضحة أن هذا النجاح يعود إلى سهولة الوصول للخدمات وانتشار وحدات الفحص في جميع المحافظات.

وأشارت مدير المبادرات الرئاسية إلى أن النتائج المبهرة التي تحققت في مبادرة صحة المرأة شجعت وزارة الصحة على التوسع في إطلاق مبادرات جديدة للكشف المبكر عن أنواع أخرى من الأورام السرطانية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تغطية أكبر قدر من الأمراض المنتشرة، ومشددة على أن الكشف المبكر يعد السلاح الأقوى في مواجهة مرض السرطان.

ونوهت خليفة إلى أن الهدف الأسمى من هذه المبادرات هو حماية المواطنين من المخاطر الصحية الجسيمة عبر نشر التوعية المستمرة وتوفير الفحص المبكر بالمجان، مؤكدة أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في تقليل نسب الإصابة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى تحسين فرص العلاج وزيادة معدلات الشفاء التام عند اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وأكدت مدير الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية على أن الدولة المصرية تولي ملف الصحة العامة أولوية قصوى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تتابع عن كثب نتائج هذه المبادرات وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه تنفيذها.

وشددت على أن التوسع في برامج الكشف المبكر عن الأورام سيستمر ليشمل المزيد من الأمراض خلال الفترة المقبلة، بما يحقق رؤية مصر 2030 في بناء مواطن صحي ومعافى.