تجيد الرقص وتتحدث 3 لغات..20 صورة ومعلومات عن نور عمرو دياب

كتب : مروان الطيب

10:12 م 21/02/2026 تعديل في 10:25 م
    عمرو دياب مع أبنائه
    كواليس إعلان عمرو دياب
    نور عمرو دياب (2)
    نور عمرو دياب (1)
    نور عمرو دياب (3)
    نور عمرو دياب (4)
    نور عمرو دياب تخطف الأنظار على السوشيال ميديا (2)
    نور عمرو دياب تخطف الأنظار على السوشيال ميديا (3)
    نور عمرو دياب تستعرض إحدى إطلالتها
    نور عمرو دياب تخطف الأنظار على السوشيال ميديا (4)
    نور عمرو دياب تخطف الأنظار على السوشيال ميديا (1)
    نور عمرو دياب على انستجرام
    نور عمرو دياب في إحدى جلسات التصوير (1)
    نور عمرو دياب في إحدى جلسات التصوير (2)
    نور عمرو دياب في إحدى جلسات التصوير (4)
    نور عمرو دياب مع صديقتها
    نور مع والدها من كواليس الإعلان
    نور عمرو دياب مع مدرب الرقص ياسين رشدي
    نور وعبدالله مع عمرو دياب
    نور عمرو دياب في إحدى جلسات التصوير (3)

كتب- مروان الطيب:

تصدرت نور عمرو دياب محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت صور ومقاطع فيديوهات جديدة من كواليس مشاركتها والدها وأشقائها حملة إعلانية جديدة يتم عرضها ضمن موسم رمضان 2026، ويحقق الإعلان نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

نور هي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب وطليقته الفنانة شيرين رضا، ولدت عام 1990، اشتهرت بشغفها بتصميم الأزياء، كما كشفت عن حبها للرقص، وأهداها والدها عمرو دياب أغنية "نور العين" الشهيرة عام 1996، وفضل والديها بعدها عن الأضواء.

نشأت في مصر قبل انتقالها للعيش في لندن، ودرست البيولوجي والتسويق، كما تجيد ثلاث لغات هي العربية، الإنجليزية، والإسبانية بالإضافة إلى لغة الإشارة.

تعمل في مجال تصميم الأزياء ومؤخراً كمدربة رقص، واشتهرت بنشر فيديوهات مع مدرب الرقص ياسين رشدي، وأعلنت في وقت سابق عن معاناتها من متلازمة "أسبيرجر" أحد أطياف التوحد وتحدثت عن تقبلها لشكلها بنمش الوجه.

تربطها علاقة ود ومحبة بوالديها رغم أنها فضلت حياتها المستقلة، وأثارت الجدل في يونيو 2025 بتصريح "أنا بنت شيرين رضا" عندما تم تعريفها من أحد الصحفيين بلقب "ابنة عمرو دياب"، لكنها أكدت استمرار دعمها وحبها لوالدها.

نور عمرو دياب نور دياب شيرين رضا عمرو دياب

