بعد وفاة ابنته.. تومي لي جونز وأسرته يصدرون بيانا صحفيا وهذا ما طلبوه

أصدر النجم العالمي تومي لي جونز وأسرته، بيانا صحفيا بشأن وفاة ابنته فيكتوريا، بعد العثور على جثتها في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة سان فرانسيسكو.

ونشر تومي لي جونز الحائز على جائزة الأوسكار، بيانا بعد العثور على ابنته البالغة من العمر 34 عامًا، متوفاة في فندق بمدينة سان فرانسيسكو يوم رأس السنة.

وقال جونز، في البيان الذي نشر عبر عدد من المواقع الأجنبية الشهيرة: "نقدر جميع الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة. نرجو احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة العصيبة".

يذكر أن النجم العالمي تومي لي جونز، أب للراحلة فيكتوريا، من زوجته الثانية التي تزوجها من عام 1981 إلى عام 1996، ولديهما أيضًا ابن يدعى أوستن، يبلغ من العمر 43 عامًا.

