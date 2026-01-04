إعلان

بعد وفاة ابنته.. تومي لي جونز وأسرته يصدرون بيانا صحفيا وهذا ما طلبوه

كتب : مصطفى حمزة

12:59 م 04/01/2026 تعديل في 01:58 م

تومي مع ابنته

أصدر النجم العالمي تومي لي جونز وأسرته، بيانا صحفيا بشأن وفاة ابنته فيكتوريا، بعد العثور على جثتها في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة سان فرانسيسكو.

ونشر تومي لي جونز الحائز على جائزة الأوسكار، بيانا بعد العثور على ابنته البالغة من العمر 34 عامًا، متوفاة في فندق بمدينة سان فرانسيسكو يوم رأس السنة.

وقال جونز، في البيان الذي نشر عبر عدد من المواقع الأجنبية الشهيرة: "نقدر جميع الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة. نرجو احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة العصيبة".

يذكر أن النجم العالمي تومي لي جونز، أب للراحلة فيكتوريا، من زوجته الثانية التي تزوجها من عام 1981 إلى عام 1996، ولديهما أيضًا ابن يدعى أوستن، يبلغ من العمر 43 عامًا.

عمرو سعد يتصدر محركات البحث بعد الكشف اسم عن مسلسله الجديد

تومي لي جونز ابنة تومي لي جونز مدينة سان فرانسيسكو

