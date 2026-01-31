بعد خطوبتها.. 20 صورة لـ دونا إمام مع نجوم الفن

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن إطلالتها الأنيقة من حضورها حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة.

ونشرت هنادي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أسود شتوي طويل.

نال الفستان إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "الحب كله"، "جمال ودلال"، "القمر بتاعنا"، "أجمل واحدة في الحفل".

وشهد الريد كاربت لحفل المتحدة، حضور نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم الفنانة ليلى علوي، الفنان عصام عمر، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، الفنانة منال سلامة، المخرج عادل أديب، الفنانة صفوة، الفنان أحمد عيد، الفنان أحمد بدير، النجمة يسرا، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ملك قورة، الفنان خالد الصاوي، الفنانة هاجر أحمد، الفنان باسم سمرة، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمد فراج.

ويشهد موسم دراما رمضان هذا العام، منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة التي يشارك ببطولتها نخبة من ألمع النجوم.

