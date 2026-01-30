إعلان

صور جديدة.. مهند حسني ورانيا يوسف في كواليس "روج أسود"

04:55 م 30/01/2026 تعديل في 05:11 م
    كواليس مسلسل روج أسود (1)
    كواليس مسلسل روج أسود (4)
    كواليس مسلسل روج أسود (2)

كتبت- سهيلة أسامة:

يعكف حاليا الفنان مهند حسني على تصوير مشاهده من مسلسل "روج أسود" المقرر عرضه رمضان 2026

ويقدم مهند دور شاب تجمعه قصة حب بالفنانة رانيا يوسف تتطور إلى مواقف وأزمات خلال الأحدث.

ويظهر مهند بشكل مختلف خلال العمل الذي تدور أحداثه في 30 حلقة على مدار شهر رمضان، وخضع لتدريبات شاقة ليظهر بفورمة تناسب الشخصية الجديدة التي يلعبها إذ يقدم "مدرب جيم".

وينتهي مهند من تصوير مشاهده المتبقية في أماكن مختلفة في القاهرة خلال الأسبوع والمقبل.

المسلسل تدور أحداثه حول قصص حقيقية مختلفة من ملفات محكمة الأسرة المصرية منها ملف تجارة الأعضاء والجمع بين الأزواج و الخيانة الزوجية، والعمل مكون من 30 حلقة ويعرض بأحداث متصلة وليست منفصلة.

مسلسل"روج أسود" بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، مهند حسني، غادة طلعت ، كريم العمري ، أحمد فهيم، منة تيسير، محمد الدسوقي ، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

