البيت الأبيض يوجه رسالة تحذير للنظام الكوبي.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

06:16 م 30/01/2026

البيت الأبيض يوجه رسالة تحذير للنظام الكوبي

وكالات

وجه البيت الأبيض رسالة تحذير إلى النظام الكوبي، حمله فيها المسؤولية عن دعمه للجهات الفاعلة المعادية، والإرهاب، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يعرّض الشعب الأمريكي للخطر.

وأكد البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة، أن النظام الكوبي سيتحمل المسؤولية الكاملة عن دعمه لتلك الجهات، وما يترتب عليه من تهديدات للأمن الإقليمي وأمن المواطنين الأمريكيين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدّم ما فشل الآخرون في تحقيقه من محاسبة الخصوم، معتبراً أن ذلك يجسد مفهوم القيادة الحقيقية.

كوبا البيت الأبيض ترامب أمريكا

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
