كتبت- آية محمد:



تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 100 جنيه، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 30-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



وكان سعر الذهب هبط بنحو 520 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليصل إجمالي خسائره نحو 620 جنيهًا حتى الآن.



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4593 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5905 جنيهات للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6890 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7874 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78740 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244881 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 393700 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 5.77% إلى نحو 5065 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.