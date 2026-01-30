مباريات الأمس
أول صورة من تجديد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة

كتب : نهي خورشيد

05:48 م 30/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)_12
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)_11
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)_8
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)_6
  • عرض 7 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)_5

شارك الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أول صورة من توقيع حمزة عبد الكريم على عقود تجديده مع النادي الأهلي، وذلك قبل سفر اللاعب إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

وعلق شوبير على الصورة قائلاً: "ما شاء الله حمزة عبد الكريم رسمياً في برشلونة، أول لاعب مصري في تاريخ الكرة المصرية، إن شاء الله على خطى محمد صلاح"

وأضاف:"حمزة عبد الكريم يمدد عقده مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

