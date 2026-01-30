إعلان

بالصور- خروج جثمان الفنانة هدى شعراوي من المستشفى

كتب : سهيلة أسامة

12:24 م 30/01/2026 تعديل في 12:55 م
  عرض 2 صورة
    جثمان الفنانة هدى شعراوي

استقبلت أسرة الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي جثمانها من المستشفى تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة عليها وتشييعها إلى مثواها الأخير.

ويُشيع جثمان هدى شعراوي اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني بـ سوريا.

وتستقبل عائلة هدى شعراوي، واجب العزاء بها غدًا السبت وبعد غد الأحد، من الرجال في صالة دار السعادة في المزة فيلات غربية برج تالا، وللسيدات في صالة الأمراء بالزاهرة الجديدة.

و أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على جثمان الفنانة هدى شعراوي الخميس في منزلها، وكشفت عن القبض على الخادمة "فيكي أجوك" وتحمل الجنسية الأوغندية، بعد كشف التحقيقات تورطها في قتل الفنانة الكبيرة.

مقتل الفنانة هدى شعراوي هدى شعراوي سوريا صلاة الجمعة

