الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أشخاص وشركات في إيران

أفادت وكالة رويترز البريطانية، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وأكدت الخزانة الأمريكية، في بيان أنها فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات و7 أشخاص.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تشمل وزير الداخلية ومسؤولين أمنيين وقادة في الحرس الثوري.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله بتجنب القيام بعمل عسكري ضد إيران التي توعد مسؤولوها ب"رد ساحق" على أي ضربة أمريكية، في ظل تصاعد الضغوط على إيران وآخرها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة عليها وتصنيفه الحرس الثوري "منظمة إرهابية.